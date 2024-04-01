Производство дронов и проект РЭБ для защиты ВСУ: Зеленский провел совещание

Президент Зеленский подчеркнул, что потребности фронта постоянно меняются, а потому производители должны своевременно реагировать на них

Владимир Зеленский (Фото: Telegram)

Президент Владимир Зеленский провел с военными и чиновниками совещание по дронам. Он рассказал о ряде важных вопросов, которые обсуждали, в частности: проект построения комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы для защиты Вооруженных сил Украины.

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Военные и чиновники обсудили, как обеспечить гибкость украинского ОПК. Зеленский рассказал о проекте построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты ВСУ и техники от российских БпЛА. По его словам, систему уже тестируют на отдельных направлениях, также запланировали масштабирование проекта на весь фронт.

Также на совещании был принят ряд важных решений, в частности:

→ обучение операторов;

→ упрощение процедуры закупок;

→ наращивание производства снарядов для дронов.

Владимир Зеленский собрал совещание (Фото: Telegram)

"Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны своевременно реагировать на них", – подчеркнул глава государства.

19 декабря 2023 года Зеленский сказал, что Украина планирует выпустить миллион дронов в 2024-м. 25 февраля министр цифровой трансформации Украины Федоров подтвердил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона беспилотников в год.

20 марта Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада.

25 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины готовит новые спецоперации на 2024 год, в том числе с использованием новых надводных дронов Sea Baby.

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