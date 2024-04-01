Виробництво дронів та проєкт РЕБ для захисту ЗСУ: Зеленський провів нараду

Президент Зеленський наголосив, що потреби фронту постійно змінюються, а тому виробники мають вчасно реагувати на них

Володимир Зеленський (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський провів з військовими та урядовцями нараду щодо дронів. Він розповів про низку важливих питань, які були обговорені, зокрема: проєкт побудови комплексної системи керування засобами радіоелектронної боротьби для захисту Збройних сил України.

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Зеленський розповів, що під час наради було оновлено та проаналізовано плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань.

Військові та урядовці обговорили, як забезпечити гнучкість українського ОПК. Зеленський розповів про проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту ЗСУ та техніки від російських БпЛА. За його словами, систему вже тестують на окремих напрямках, також запланували масштабування проєкту на весь фронт.

Також на нараді була ухвалена низка важливих рішень, зокрема:

→ навчання операторів;

→ спрощення процедури закупівель;

→ нарощування виробництва снарядів для дронів.

Володимир Зеленський зібрав нараду (Фото: Telegram)

"Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них", – наголосив глава держави.

19 грудня 2023 року Зеленський сказав, що Україна планує випустити мільйон дронів у 2024-му. 25 лютого міністр цифрової трансформації України Федоров підтвердив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік.

20 березня Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу.

25 березня повідомлялося, що Служба безпеки України готує нові спецоперації на 2024 рік, зокрема з використанням нових надводних дронів Sea Baby.

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