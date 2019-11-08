Прокуратура АРК взялась за "военкома" оккупантов: есть подозрение

Оккупация Крыма, 2014 год (фото - Getty Images)

Прокуратура Автономной республики Крым (располагается в Киеве) сообщила о подозрении так называемому "военному комиссару" оккупированной Ялты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны, что, по данным прокуроров, заключается в принуждении лиц служить в вооруженных силах страны-оккупанта РФ. Следствием установлено, что мужчина, будучи "военкомом", одновременно был "заместителем главы призывной комиссии", осуществляя незаконный призыв населения на срочную службу в армии РФ.

В прокуратуре рассказали, что за году оккупации полуострова РФ провела девять незаконных призывов в ряды российских вооруженных сил, призвав около 19000 крымчан. В том числе - для участия в военных операциях за пределами России. Такие действия украинские прокуроры расценивают как серьезное нарушения международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказала, сколько россиян было переселено в Крым за годы оккупации.

24 сентября Денисова заявляла , что н а территории Крыма любому человеку грозит заключение без всяких на то причин и надлежащей защиты.

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