Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуратура Днепропетровской области не согласна с решением суда отпустить на поруки экс-нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ведомство оспаривает решение Жовтневого районного суда Днепра о личном поручительстве в отношении Вилкула и Колесникова. "Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении пресс-службы.

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