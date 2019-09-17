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Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова

Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 21:01

Бывших нардепов взял на поруки действующий избранник

Прокуратура Днепропетровской области не согласна с решением суда отпустить на поруки экс-нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ведомство оспаривает решение Жовтневого районного суда Днепра о личном поручительстве в отношении Вилкула и Колесникова. "Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении пресс-службы.

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