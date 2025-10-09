Прокуратура: Священник УП МП организовал "схему" отправки призывников за границу
Правоохранители задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата, которого подозревают в том, что он вместе с сообщником наладил схему по переправке призывников в страны Евросоюза. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.
По данным следствия, за €13 000 с человека священнослужитель обещал двум военнообязанным мужчинам организовать для них пересечение украинско-румынской границы.
Сообщник священника отвечал за транспорт и сопровождение призывников из Тернопольской в Черновицкую область, где и должна была состояться передача средств и дальнейший инструктаж.
Во время получения €26 000 в Черновцах организаторы задержаны. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.
Священнослужителю предусматривается содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 млн гривен. Его сообщнику – содержание под стражей с возможностью внесения залога 605 600 гривен.
- В августе СБУ задержала в Одессе двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата, которые подозреваются в оправдании российских военных преступлений.
- В июне глава СБУ Малюк сообщил, что с начала полномасштабного вторжения спецслужба начала 174 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП.
- 6 октября в СБУ сообщили LIGA.net, что за два года в Украине признаны виновными 22 священника Московского патриархата.
