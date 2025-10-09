Прокуратура: Священник УП МП организовал "схему" отправки призывников за границу

Задержанный священник за €13 000 с человека обещал призывникам организовать для них пересечение украинско-румынской границы

Фото: facebook.com/chrn.gp.gov.ua

Правоохранители задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата, которого подозревают в том, что он вместе с сообщником наладил схему по переправке призывников в страны Евросоюза. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, за €13 000 с человека священнослужитель обещал двум военнообязанным мужчинам организовать для них пересечение украинско-румынской границы.

Сообщник священника отвечал за транспорт и сопровождение призывников из Тернопольской в Черновицкую область, где и должна была состояться передача средств и дальнейший инструктаж.

Во время получения €26 000 в Черновцах организаторы задержаны. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Священнослужителю предусматривается содержание под стражей с возможностью внесения залога более 1,2 млн гривен. Его сообщнику – содержание под стражей с возможностью внесения залога 605 600 гривен.