Прокуратура: Священник Московського патріархату організував "схему" відправки призовників за кордон

Затриманий священник за €13 000 з особи обіцяв призовникам організувати для них перетин українсько-румунського кордону

Фото: facebook.com/chrn.gp.gov.ua

Правоохоронці затримали священника Української православної церкви Московського патріархату, якого підозрюють у тому, що він разом зі спільником налагодив схему з переправляння призовників до країн Євросоюзу. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, за €13 000 з особи священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати для них перетин українсько-румунського кордону.

Спільник священника відповідав за транспорт і супровід призовників з Тернопільської до Чернівецької області, де й мало відбутися передання коштів і подальший інструктаж.

Під час отримання €26 000 у Чернівцях організаторів затримано. Їм повідомлено про підозру й обрано запобіжні заходи.

Священнослужителю передбачають тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 млн гривень. Його спільнику – тримання під вартою з можливістю внесення застави 605 600 гривень.