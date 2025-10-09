Прокуратура: Священник Московського патріархату організував "схему" відправки призовників за кордон
Правоохоронці затримали священника Української православної церкви Московського патріархату, якого підозрюють у тому, що він разом зі спільником налагодив схему з переправляння призовників до країн Євросоюзу. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
За даними слідства, за €13 000 з особи священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам організувати для них перетин українсько-румунського кордону.
Спільник священника відповідав за транспорт і супровід призовників з Тернопільської до Чернівецької області, де й мало відбутися передання коштів і подальший інструктаж.
Під час отримання €26 000 у Чернівцях організаторів затримано. Їм повідомлено про підозру й обрано запобіжні заходи.
Священнослужителю передбачають тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 1,2 млн гривень. Його спільнику – тримання під вартою з можливістю внесення застави 605 600 гривень.
- У серпні СБУ затримала в Одесі двох священників Української православної церкви Московського патріархату, які підозрюються у виправданні російських воєнних злочинів.
- У червні глава СБУ Малюк повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення спецслужба розпочала 174 кримінальні провадження стосовно священників УПЦ МП.
- 6 жовтня в СБУ повідомили LIGA.net, що за два роки в Україні визнані винними 22 священники Московського патріархату.
