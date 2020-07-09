Прокуратура: задержанного в Киеве внештатного сотрудника ГРУ РФ отправили в СИЗО

Ему сообщили о подозрении по статье об участии в создании террористической группы или организации

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на 60 суток без возможности внесения залога гражданина Украины, причастного к созданию "разведывательного управления" террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Накануне ему было сообщено о подозрении по статье об участии в создании террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК).

По данным следствия, гражданин, который был задержан в Киеве, принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР" и выполнял задания спецслужб страны-оккупанта. В частности, задержанный руководил агентурной сетью, которая по его приказу должна была совершить ряд терактов и диверсий на подконтрольной Украине территории, сообщили в прокуратуре.

Вчера СБУ сообщила о задержании в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления РФ, который принимал активное участие в создании "разведывательного управления ДНР". По данным спецслужбы, "гражданин К." в течение 2014-2020 годов выполнял функции одного из "кураторов" главарей террористической организации ДНР.

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Вадим Ребрина

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