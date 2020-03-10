Прокурор в деле MH17: Российские спецслужбы пытаются помешать следствию

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Есть "веские основания" считать, что российские спецслужбы пытались взломать компьютеры расследователей по делу MH17 в Малайзии и Нидерландах. Об этом сегодня на суде в Гааге сказал прокурор Тийс Бергер, сообщает АР.

По его словам, это свидетельствует о том, что Кремль пытается помешать расследованию.

Бергер сказал судьям, что есть доказательства того, что российские разведчики пытались взломать компьютеры расследователей в Малайзии и Нидерландах по делу MH17. "Эта информация омрачает дело", - сказал он.

"Есть явные признаки того, что российское правительство очень стремится помешать этому расследованию, и что оно готово задействовать спецслужбы с этой целью. Эти российские службы безопасности были обвинены в многочисленных убийствах, совершенных в последние годы в различных европейских странах", - сказал прокурор.

Другой прокурор, Дэди Вуй-а Цой, сказал судьям, что "необходимо будет приложить все усилия, чтобы (безопасно) заслушать свидетелей".

Вчера в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается.

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.