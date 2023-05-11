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Пропаганда РФ пытается принизить ВСУ, это важная для Кремля часть войны – разведка Польши

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 13:56
Пропаганда РФ пытается принизить ВСУ, это важная для Кремля часть войны – разведка Польши - Фото
Станислав Жарын (фото - ЕРА)

Важной частью российской пропаганды являются попытки принизить Вооруженные Силы Украины, и таких попыток становится тем больше, чем чаще Кремль терпит поражения на фронте. Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационному пространству Станислав Жарын.

Жарын отметил, что с самого начала вторжения России в Украину российская пропаганда пыталась опорочить ВСУ, и что для Кремля это было важной частью войны.

"Анализ этого направления говорит о том, что Россия усиливает такой вектор в ответ на события на передовой", – отметил он.

Например, усиление такой пропаганды в последние месяцы "стало реакцией на успехи украинской армии, в том числе атаки в оккупированном Россией Крыму, боевые действия вокруг Энергодара или контрнаступление в Бахмуте".

По мнению Жарына, эта пропаганда рассчитана на подрыв боевого духа украинцев и должна "нейтрализовать невыгодные для России успехи украинских защитников".

"Усилия России показывают, насколько важны информационные операции в этой войне", – подчеркивает представитель спецслужб Польши.

  • 26 декабря 2022 года Жарын сказал, что российские пропагандисты "демонизируют" Запад в своих медиа, чтобы оправдать военные преступления РФ и преподносить их как "оборонные" действия. 

Читайте также: Как работает российская пропаганда: в Киеве состоится выставка с XR-технологиями

Сергей Бережной
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