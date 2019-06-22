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22.06.2019, 21:43

ПЦУ запретила в служении священников за участие в соборе Филарета

ПЦУ запретила в служении священников за участие в соборе Филарета - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (фото - president.gov.ua)

Священников обвинили в "активном участии в действиях, направленных на разделение церкви"

Православная церковь Украины временно запретила в служении двух священнослужителей, принявших участие в соборе УПЦ КП, который провел 20 июня в Киеве почетный патриарх Филарет. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

Речь идет об архимандрите Андрее Маруцаке и иеромонахе Илье Зеленском.

Обоих в ПЦУ обвинили в "активном участии в действиях, направленных на разделение церкви". Мацурак к тому же якобы пытался захватить управление монастырем.

20 июня Филарет провел поместный собор УПЦ КП, на котором постановили восстановить существование своей ликвидированной церкви и отменили признание Православной церкви Украины.

21 июня Филарет выдал указ об увольнении наместника Свято-Феодосийского монастыря в Киеве архимандрита Макария, который отказался участвовать в его соборе, а вместо него назначил Андрея Мацурака.

14 июня в ПЦУ заявили, что собор Филарета - это раскол.

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Теги: упц кп, филарет, епифаний, пцу
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