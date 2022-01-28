"Публикация исправлена". В СМИ Черногории извинились за роспропаганду о Донбассе

Сегодня, 28 января, гостелерадиокомпания Черногории извинилась за новость о "нападении украинцев на Луганскую республику", которая повторяла российскую пропаганду о террористической организации ЛНР на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом RTCG написала в Twitter в ответ на публикацию украинского посольства.

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"Спорная публикация исправлена. Приносим извинения за упущения, возникшие в результате передачи новости агентства", – сказано в сообщении.

В RTCG написали, что читатели могут "предлагать и реагировать на любые упущения в будущем".

На сайте обозначено, что публикацию редактировали в 12:11. Авторы изменили название, но не убрали из текста российскую пропаганду – они пишут, что "был убит боец народного ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики". Из текста также исчез абзац о том, что "напряженность в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

28 января 2022 года госкомпания Черногории написала о "нападении украинцев на Луганскую республику", повторив роспропаганду о террористической организации "ЛНР" на временно оккупированной территории Донбасса.

Посольство Украины в Черногории отреагировало на публикацию в госСМИ страны, в которой признаны законными боевики террористической организации "ЛНР".

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Яна Катасонова

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