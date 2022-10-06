Пускать в ЕС российских дезертиров наивно и рискованно: три довода депутата Европарламента

Европейскому Союзу следует быть осторожным с предоставлением убежища российским мужчинам, которые бегут от мобилизации в РФ. Такое мнение высказал депутат Европарламента вице-председатель комитета по иностранным делам и бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт, передает Euractive.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Европейский политик подчеркнул, что аргументы в пользу предоставления убежища российским дезертирам звучат наивно, словно "недавняя история ничему не научила".

"Я твердо убежден, что предоставление убежища мужчинам, которые в настоящее время уезжают из России, было бы слишком рискованным для ЕС, и поэтому этого делать не следует", – заявил Паэт.

Он привел три довода в пользу своего убеждения.

Во-первых, нет оснований предполагать, что люди, которые уезжают из России, автоматически не поддерживают войну России против Украины или путинский режим.

Во-вторых, выглядит нелогичным то, что Россия, которая объявила мобилизацию, не закрыла свои границы на выезд для резервистов.

"Совершенно очевидно, что среди выезжающих из России есть и люди, которых российские власти прислали специально", – заявил депутат Европарламента.

Он привел в пример недавние антиправительственные демонстрации в Молдове, в которых участвовали только что прибывшие из России "беженцы".

В-третьих, предположим, что война в Украине должна была перерасти в конфликт между западным миром и Россией. В этом случае Европа может оказаться в ситуации, когда в государствах-членах уже есть сотни тысяч или миллионы молодых российских мужчин.

Европейский политик отметил, что уже находящиеся в Европе, в безопасности, беглые россияне до сих пор не организовали каких-либо значительных антивоенных демонстраций или осуждения политики России.

Паэт подчеркнул, что Европа – далеко не единственно возможное направление движения российских дезертиров. Есть Азия, границы которой открыты для россиян.

Депутат Европарламента резюмировал, что война России против западных ценностей продолжается, поэтому открытие границ европейских стран для большого количества российских мужчин создало бы значительные риски для безопасности ЕС.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.

5 октября издание Bloomberg сообщило, что за границу сбежало гораздо больше граждан России, чем попало на военную службу со времени объявления мобилизации.

Читайте также: Количество выехавших из РФ россиян вдвое больше количества мобилизованных – Данилов

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.