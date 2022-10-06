Количество выехавших из РФ россиян вдвое больше количества мобилизованных – Данилов

Количество граждан России призывного возраста, покинувших РФ и подпадающих под объявленную мобилизацию, вдвое превышает количество мобилизованных россиян. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Нам точно известно количество граждан Российской Федерации, которые на сегодняшний день призваны по тотальной мобилизации. Нам также известно, что количество граждан призывного возраста, которые покинули на сегодняшний день РФ и должны были бы призваться, вдвое превышает то количество, которое на сегодняшний день собрано россиянами", – сказал он.

Данилов отметил, что в последнее время, "после того как Путин совершил столь большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны в геометрической прогрессии снижается".

Украина, по его словам, располагает большим количеством информации о том, что российские военные отказываются воевать. "Более того, там происходят локальные бунты", – сказал Данилов.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

22 сентября на границе России с Грузией образовались многокилометровые очереди из автомобилей.

5 октября издание Bloomberg сообщило, что за границу сбежало гораздо больше граждан России, чем попало на военную службу со времени объявления мобилизации.

Вадим Ребрина

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