Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности, а не на переговоры — ISW

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности против Украины и не собирается идти на переговоры. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Путин ставит на затяжную войну с применением обычных вооружений — информационные условия для возможного ухода из Херсона, подготовка к подрыву дамбы в Новой Каховке и мобилизация говорят о том, что диктатор не собирается искать выход из войны.

Отмечается, что Путин создает условия для повышения боеспособности России зимой и в 2023 году — институт упоминает указы об усилении координации центральной власти РФ и регионов, выделение средств на поддержку армии и шаги для перевода России на военные рельсы.

Путин продолжает демонстрировать готовность к усилению внутреннего недовольства в РФ, чтобы добиться своих целей военным путем. Таким образом, он проявляет "явную незаинтересованность" в любых уступках или переговорах, которые могут привести к реальному миру.

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Дмитро Гриниченко

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