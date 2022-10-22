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Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности, а не на переговоры — ISW

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 09:38
Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности, а не на переговоры — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности против Украины и не собирается идти на переговоры. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Путин ставит на затяжную войну с применением обычных вооружений — информационные условия для возможного ухода из Херсона, подготовка к подрыву дамбы в Новой Каховке и мобилизация говорят о том, что диктатор не собирается искать выход из войны. 

Отмечается, что Путин создает условия для повышения боеспособности России зимой и в 2023 году — институт упоминает указы об усилении координации центральной власти РФ и регионов, выделение средств на поддержку армии и шаги для перевода России на военные рельсы. 

Путин продолжает демонстрировать готовность к усилению внутреннего недовольства в РФ, чтобы добиться своих целей военным путем. Таким образом, он проявляет "явную незаинтересованность" в любых уступках или переговорах, которые могут привести к реальному миру. 

Читайте также: Путин объявил "военное положение" для мобилизации и внутренних ограничений в России — ISW

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин isw
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