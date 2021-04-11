"Путин должен знать цену своим действиям". В Европарламенте требуют санкций против России

Ответом на увеличение числа российских военных на границе с Украиной должно быть введение жестких санкций – заморозка счетов российских олигархов или отключение РФ от платежной системы SWIFT. Об этом в интервью изданиям группы Funke заявил глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, передает DW.

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Он заявил, что если Россия "продолжит курс опасных провокаций", то все эти меры нужно будет реализовать: "Путин должен знать цену своим действиям".

Так же Вебер считает, что еще одним рычагом давления на Кремль может быть газопровод Северный поток – 2, который еще не закончили строить. Ранее Вебер говорил, что СП-2 "не отвечает европейским интересам".

Политик заявил, что ответ западных стран на эскалацию ситуации на востоке Украины должен быть "сильным и недвусмысленным": "Время дозированных санкций прошло".

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне начали создавать большой военный лагерь и стягивать технику.

8 апреля член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию Фонтанка.ру признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.

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Владислав Сердюк

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