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Путин хочет захватить все страны бывшего СССР – экс-кандидат в президенты США Ромни

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 18:31
Путин хочет захватить все страны бывшего СССР – экс-кандидат в президенты США Ромни - Фото
Митт Ромни (фото: EPA)

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии и сенатор Митт Ромни заявил, что диктатор Владимир Путин хочет захватить не только Украину, а все страны бывшего СССР. Об этом он сообщил во время выступления в Конгрессе.

По его словам, стремления Путина выходят за пределы Украины. 

"Он стремится восстановить старые границы Советского Союза и поставить под свой контроль больше стран", – сказал Ромни.

Сенатор заявил, что Украина должна выиграть войну, чтобы избавиться от имперских амбиций России и остановить рост влияния авторитарных режимов на мировой порядок. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: Экс-президент США Клинтон заявил, что понял еще в 2011 году, – Путин нападет на Украину 

Дмитрий Гриниченко
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