Путин хочет захватить все страны бывшего СССР – экс-кандидат в президенты США Ромни

Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии и сенатор Митт Ромни заявил, что диктатор Владимир Путин хочет захватить не только Украину, а все страны бывшего СССР. Об этом он сообщил во время выступления в Конгрессе.

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По его словам, стремления Путина выходят за пределы Украины.

"Он стремится восстановить старые границы Советского Союза и поставить под свой контроль больше стран", – сказал Ромни.

Сенатор заявил, что Украина должна выиграть войну, чтобы избавиться от имперских амбиций России и остановить рост влияния авторитарных режимов на мировой порядок.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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