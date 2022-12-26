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Путин и Пригожин создают условия для национализации имущества олигархов в России — ISW

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 08:46
Путин и Пригожин создают условия для национализации имущества олигархов в России — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин и подконтрольный ему олигарх Евгений Пригожин создают условия для национализации имущества олигархов в РФ, чтобы продолжать финансировать войну. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики утверждают, что российские силовики могут создавать информационные условия для оправдания национализации ресурсов олигархов — в Санкт-Петербурге состоялись похороны погибшего террориста ЧВК Вагнера, куда прибыл Пригожин, который сказал, что в РФ нужно конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, игнорирующих или не поддерживающих войну против Украины.

Пригожин заявил, что богатые люди поддерживают мнение, что "западные кураторы доминируют в России в обмен на спонсорство их образа жизни". 

Пропагандисты, которых финансирует Пригожин, широко поддержали его критику и высоко оценили его роль в войне против Украины. Он может использовать свои популистские заявления, чтобы поднять авторитет среди российского населения или повлиять на меры по национализации активов бизнеса. 

Кроме этого, Путин также косвенно выступил против российских олигархов, заявив, что россияне, "выкачивающие деньги из-за рубежа и не имеющие связи со страной, представляют опасность для России".

Также диктатор отметил, что хотя подавляющее большинство бизнесменов в РФ являются "патриотами", есть и те, кто не разделяет его взглядов. 

Путин ранее национализировал крупный бизнес в начале 2000-х, чтобы укрепить свою авторитарную клептократию, и, возможно, пытается использовать национализацию, чтобы принудить элиты поддержать его войну в Украине или конфисковать их собственность для финансирования военных расходов, резюмировали в сводке.

  • Евгений Пригожин и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин создали союз и хотят доказать, что сильны, поэтому вагнеровцы так сильно хотят захватить Бахмут, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.
  • 7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.
  • Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия  Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин евгений пригожин isw
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