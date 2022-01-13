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Путин из-за санкций не решится на полномасштабное вторжение в Украину – экс-посол США

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 10:08
Путин из-за санкций не решится на полномасштабное вторжение в Украину – экс-посол США - Фото
Джон Хербст (Фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент России Владимир Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину, потому что тогда против РФ применят действительно жесткие санкции. Такое мнение высказал директор евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст во время дискуссии Киевского форума безопасности.

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"Если Путин начнет нападение на Змеиный остров, он понимает, что будут очень серьезные санкции против России. Вся агрессия (России. – Ред.) была направлена на легкие цели. Сейчас реакция (Запада. – Ред) будет гораздо более мощной, чем была до этого", – сказал посол США в Украине в 2003-2006 годах.

Хербст считает, что Путин пытается запугать Запад, Украину и Евросоюз, чтобы они пошли на уступки.

По мнению политического эксперта, Запад использовал против России "эффективный трехмерный способ реагирования" – усиление позиций НАТО в Восточной Европе, экономические санкции США и мобилизацию Евросоюза.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что специалисты при Совете нацбезопасности и обороны ежедневно анализируют всю доступную информацию о возможного новом вторжении России, и еженедельно на совещании обсуждаются результаты анализа и риски. 

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Александр Матвиенко
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