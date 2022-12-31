Путин легализует коррупцию в России, чтобы подавить противников войны против Украины — ISW

Российский диктатор Владимир Путин выводит коррупцию в России на институциональный уровень, чтобы подавить диссидентов, выступающих против войны. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что Путин открыл дверь для дальнейшей институционализации коррупции посредством манипулирования внутрироссийской правовой сферой — 29 декабря от утвердил указ, который освобождает всех чиновников, в том числе военных и силовиков, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Указ распространяется на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел России, проходящих службу в Росгвардии и правоохранительных органах, сотрудников уголовно-исполнительной системы и следственной системы России, а также сотрудников оккупационных "администраций" на временно захваченных территориях Украины.

Таким распоряжением диктатор фактически отменяет запрет на получение военными "благотворительных подарков" в связи с их участием в войне против Украины.

Манипуляции Путина с внутренним законодательством РФ нужно для подавления противников войны в РФ и предоставления возможностей тем, кто ее поддерживает, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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