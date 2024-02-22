Путин недосчитается 159 единиц техники и артиллерии, а также 1160 оккупантов — потери РФ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1160 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1160 солдат и офицеров, 113 единиц техники, а также 46 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 64 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 407 240 (+1160),

— танков — 6523 (+7),

— боевых бронированных машин — 12 373 (+35),

— артиллерийских систем — 9867 (+41),

— РСЗО — 997 (+5),

— средств ПВО — 680 (+2),

— самолетов — 339 (+1),

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7596 (+36),

— крылатых ракет — 1903,

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 924 (+63),

— специальная техника — 1566 (+8).

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Спикер ВСУ Лиховий призвал не спекулировать на теме попадания в плен некоторых украинских воинов во время выхода из Авдеевки. Он заверил, что речь идет не о больших масштабах.

В сети пишут об очередном ударе по скоплению российских оккупантов на полигоне на левом берегу Днепра в Херсонской области — видео прилетов HIMARS.

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