Путин недосчитается 159 единиц техники и артиллерии, а также 1160 оккупантов — потери РФ
Российская армия потеряла 1160 солдат и офицеров, 113 единиц техники, а также 46 артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 64 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 407 240 (+1160),
— танков — 6523 (+7),
— боевых бронированных машин — 12 373 (+35),
— артиллерийских систем — 9867 (+41),
— РСЗО — 997 (+5),
— средств ПВО — 680 (+2),
— самолетов — 339 (+1),
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7596 (+36),
— крылатых ракет — 1903,
— кораблей/катеров — 25,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 924 (+63),
— специальная техника — 1566 (+8).
- 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Спикер ВСУ Лиховий призвал не спекулировать на теме попадания в плен некоторых украинских воинов во время выхода из Авдеевки. Он заверил, что речь идет не о больших масштабах.
- В сети пишут об очередном ударе по скоплению российских оккупантов на полигоне на левом берегу Днепра в Херсонской области — видео прилетов HIMARS.
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