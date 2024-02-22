ВСУ: Россия идет на прорыв под Авдеевкой и Марьинкой, Крынки и Работино держатся — карта

Наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито три атаки в районах Синьковки и Табаевки.

Около Кременной украинские воины отбили шесть штурмов в районах Тернов и Выемки.

Под Бахмутом провалились две атаки врага в районах Клещеевки и Майорска.

Россияне продолжают попытки прорваться вблизи Авдеевки, Силы обороны отбили 19 атак в районах Степового, Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского.

Также неудачными были 14 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой. На Времевском выступе ВСУ отбили штурм под Золотой Нивой.

В Запорожской области было отбито восемь атак в районах Вербового и Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области продолжается удержание плацдарма в Крынках, украинские подразделения отбили четыре штурма.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум зенитно-ракетным комплексам. Сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34 и три беспилотника-разведчика.

Ракетчики поразили пять районов сосредоточения армии РФ, два склада с горючим, три пункта управления, восемь артиллерийских средств и радиолокационную станцию.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

Спикер ВСУ Лиховий призвал не спекулировать на теме попадания в плен некоторых украинских воинов во время выхода из Авдеевки. Он заверил, что речь идет не о больших масштабах.

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