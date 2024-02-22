ЗСУ: Росія йде на прорив під Авдіївкою та Мар'їнкою, Кринки та Роботине тримаються — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень була зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 64 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито три атаки в районах Синьківки та Табаївки.

Біля Кремінної українські воїни відбили шість штурмів у районах Тернів та Виїмки.

Під Бахмутом провалилися дві атаки ворога в районах Кліщіївки та Майорська.

Росіяни продовжують спроби прорватися поблизу Авдіївки, Сили оборони відбили 19 атак у районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також невдалими були 14 атак у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. На Времівському виступі ЗСУ відбили штурм під Золотою Нивою.

У Запорізькій області було відбито вісім атак у районах Вербового та Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині триває утримання плацдарму у Кринках, українські підрозділи відбили чотири штурми.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох зенітно-ракетних комплексах. Збито винищувач-бомбардувальник Су-34 і три безпілотники-розвідники.

Ракетники вразили п'ять районів зосередження армії РФ, два склади з пальним, три пункти управління, вісім артилерійських засобів та станцію радіолокації.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

Речник ЗСУ Лиховій закликав не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу з Авдіївки. Він запевнив, що йдеться не про великі масштаби.

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