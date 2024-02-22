Путін недорахується 159 одиниць техніки та артилерії, а також 1160 окупантів — втрати Росії

Збройні Сили України "відмінусували" 1160 російських окупантів за добу боїв на фронті

Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1160 солдатів та офіцерів, 113 одиниць техніки, а також 46 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 64 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 407 240 (+1160),

- танків – 6523 (+7),

- бойових броньованих машин – 12 373 (+35),

- артилерійських систем – 9867 (+41),

- РСЗВ – 997 (+5),

- засобів ППО – 680 (+2),

- літаків – 339 (+1),

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),

- крилатих ракет – 1903,

- кораблів/катерів – 25,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 924 (+63),

- спеціальної техніки – 1566 (+8).

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Спікер ЗСУ Лиховій закликав не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу з Авдіївки. Він запевнив, що йдеться не про великі масштаби.

У мережі пишуть про черговий удар по скупченню російських окупантів на полігоні на лівому березі Дніпра в Херсонській області – відео прильотів HIMARS.

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