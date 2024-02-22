Путін недорахується 159 одиниць техніки та артилерії, а також 1160 окупантів — втрати Росії
Російська армія втратила 1160 солдатів та офіцерів, 113 одиниць техніки, а також 46 артилерійських систем за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 64 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 407 240 (+1160),
- танків – 6523 (+7),
- бойових броньованих машин – 12 373 (+35),
- артилерійських систем – 9867 (+41),
- РСЗВ – 997 (+5),
- засобів ППО – 680 (+2),
- літаків – 339 (+1),
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
- крилатих ракет – 1903,
- кораблів/катерів – 25,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 924 (+63),
- спеціальної техніки – 1566 (+8).
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.
- Спікер ЗСУ Лиховій закликав не спекулювати на темі потрапляння в полон деяких українських воїнів під час виходу з Авдіївки. Він запевнив, що йдеться не про великі масштаби.
- У мережі пишуть про черговий удар по скупченню російських окупантів на полігоні на лівому березі Дніпра в Херсонській області – відео прильотів HIMARS.
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