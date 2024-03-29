Путин не досчитается более 90 единиц техники и 30 артсистем. ВСУ выбили еще один батальон
Российская армия потеряла 820 солдат и офицеров, 92 единицы техники, а также 30 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 440 790 (+820),
— танков — 6922 (+8),
— боевых бронированных машин — 13 264 (+27),
— артиллерийских систем — 109 91 (+28),
— РСЗО — 1023 (+2),
— средств ПВО — 735 (+6),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8656 (+56),
— крылатых ракет — 2022 (+5),
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 14 645 (+50),
— специальной техники — 1807 (+7).
- 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.
- Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
Читайте также: ВСУ: На Авдеевском направлении продвижение россиян приостановлено