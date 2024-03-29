Путин не досчитается более 90 единиц техники и 30 артсистем. ВСУ выбили еще один батальон

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 820 солдат и офицеров, 92 единицы техники, а также 30 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 440 790 (+820),

— танков — 6922 (+8),

— боевых бронированных машин — 13 264 (+27),

— артиллерийских систем — 109 91 (+28),

— РСЗО — 1023 (+2),

— средств ПВО — 735 (+6),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8656 (+56),

— крылатых ракет — 2022 (+5),

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 14 645 (+50),

— специальной техники — 1807 (+7).

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более чем 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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