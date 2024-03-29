Путін не дорахується понад 90 одиниць техніки та 30 артсистем. ЗСУ вибили ще один батальйон
Російська армія втратила 820 солдатів та офіцерів, 92 одиниці техніки, а також 30 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 440 790 (+820),
– танків – 6922 (+8),
– бойових броньованих машин – 13 264 (+27),
– артилерійських систем – 10 991 (+28),
– РСЗВ – 1023 (+2),
– засобів ППО – 735 (+6),
– літаків – 347,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
– крилатих ракет – 2022 (+5),
– кораблів/катерів – 26,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 14 645 (+50),
– спеціальної техніки – 1807 (+7).
- 22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас, він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.
- Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".
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