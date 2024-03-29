Путін не дорахується понад 90 одиниць техніки та 30 артсистем. ЗСУ вибили ще один батальйон

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 820 солдатів та офіцерів, 92 одиниці техніки, а також 30 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 440 790 (+820),

– танків – 6922 (+8),

– бойових броньованих машин – 13 264 (+27),

– артилерійських систем – 10 991 (+28),

– РСЗВ – 1023 (+2),

– засобів ППО – 735 (+6),

– літаків – 347,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),

– крилатих ракет – 2022 (+5),

– кораблів/катерів – 26,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 14 645 (+50),

– спеціальної техніки – 1807 (+7).

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас, він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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