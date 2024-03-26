Путин не досчитается еще батальона. ВСУ "отминусовали" 78 единиц техники и 28 артсистем

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 770 солдат и офицеров, 78 единиц техники, а также 28 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 438 160 (+770),

— танков — 6893 (+6),

— боевых бронированных машин — 13 207 (+24),

— артиллерийских систем — 10 904 (+27),

— РСЗО — 1019 (+1),

— средств ПВО — 727 (+1),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8553 (+14),

— крылатых ракет — 2014 (+4),

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 14 498 (+44) ед.,

— специальной техники — 1789 (+4).

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардепы сообщили, что на данный момент "очень трудно" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, – осталось проработать 2190 поправок.

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