Путин не досчитается еще батальона. ВСУ "отминусовали" 78 единиц техники и 28 артсистем
Российская армия потеряла 770 солдат и офицеров, 78 единиц техники, а также 28 артиллерийских систем за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 438 160 (+770),
— танков — 6893 (+6),
— боевых бронированных машин — 13 207 (+24),
— артиллерийских систем — 10 904 (+27),
— РСЗО — 1019 (+1),
— средств ПВО — 727 (+1),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8553 (+14),
— крылатых ракет — 2014 (+4),
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 14 498 (+44) ед.,
— специальной техники — 1789 (+4).
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.
- О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.
- Нардепы сообщили, что на данный момент "очень трудно" спрогнозировать, когда именно будет завершено рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту, – осталось проработать 2190 поправок.
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