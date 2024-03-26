Путін не дорахується ще одного батальйону. ЗСУ "відмінусували" 78 одиниць техніки та 28 артсистем

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 770 солдатів та офіцерів, 78 одиниць техніки, а також 28 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 438 160 (+770),

- танків – 6893 (+6),

- бойових броньованих машин – 13 207 (+24),

- артилерійських систем – 10 904 (+27),

- РСЗВ – 1019 (+1),

- засобів ППО – 727 (+1),

- літаків – 347,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),

- крилатих ракет – 2014 (+4),

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 498 (+44) од.,

- спеціальної техніки – 1789 (+4).

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак, деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардепи повідомили, що на цей момент "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 поправок.

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