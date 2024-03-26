Путін не дорахується ще одного батальйону. ЗСУ "відмінусували" 78 одиниць техніки та 28 артсистем
Російська армія втратила 770 солдатів та офіцерів, 78 одиниць техніки, а також 28 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 438 160 (+770),
- танків – 6893 (+6),
- бойових броньованих машин – 13 207 (+24),
- артилерійських систем – 10 904 (+27),
- РСЗВ – 1019 (+1),
- засобів ППО – 727 (+1),
- літаків – 347,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
- крилатих ракет – 2014 (+4),
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 498 (+44) од.,
- спеціальної техніки – 1789 (+4).
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак, деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.
- Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.
- Нардепи повідомили, що на цей момент "дуже важко" спрогнозувати, коли саме буде завершено розгляд поправок до нового мобілізаційного законопроєкту, – залишилося опрацювати 2190 поправок.
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