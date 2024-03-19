Путин не досчитается почти 100 единиц техники. Армия России потеряла еще батальон — сводка
Российская армия потеряла 840 солдат и офицеров, 99 единиц техники, а также 30 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 432 390 (+840),
— танков — 6819 (+10),
— боевых бронированных машин — 13 049 (+35),
— артиллерийских систем — 10 698 (+30),
— РСЗО — 1017,
— средств ПВО — 721 (+1),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8318 (+10),
— крылатых ракет — 1922,
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 14 191 (+50),
— специальной техники — 1735 (+4).
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает одобрить законопроект о продлении помощи Украине голосами меньшинства Демократической партии.
- 14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
- 12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.
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