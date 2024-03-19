Путин не досчитается почти 100 единиц техники. Армия России потеряла еще батальон — сводка

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 840 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 840 солдат и офицеров, 99 единиц техники, а также 30 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 432 390 (+840),

— танков — 6819 (+10),

— боевых бронированных машин — 13 049 (+35),

— артиллерийских систем — 10 698 (+30),

— РСЗО — 1017,

— средств ПВО — 721 (+1),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8318 (+10),

— крылатых ракет — 1922,

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 14 191 (+50),

— специальной техники — 1735 (+4).

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что рассчитывает одобрить законопроект о продлении помощи Украине голосами меньшинства Демократической партии.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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