Путін не дорахується майже 100 одиниць техніки. ЗСУ "стерли" ще один батальйон армії Росії

Збройні Сили України "відмінусували" ще 840 російських окупантів за добу боїв на фронті

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 840 солдатів та офіцерів, 99 одиниць техніки, а також 30 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 432 390 (+840),

– танків – 6819 (+10),

– бойових броньованих машин – 13 049 (+35),

– артилерійських систем – 10 698 (+30),

– РСЗВ – 1017,

– засобів ППО – 721 (+1),

– літаків – 347,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),

– крилатих ракет – 1922,

– кораблів/катерів – 26,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 14 191 (+50),

– спеціальної техніки – 1735 (+4).

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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