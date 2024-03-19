Путін не дорахується майже 100 одиниць техніки. ЗСУ "стерли" ще один батальйон армії Росії
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 840 солдатів та офіцерів, 99 одиниць техніки, а також 30 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 432 390 (+840),

– танків – 6819 (+10),

– бойових броньованих машин – 13 049 (+35),

– артилерійських систем – 10 698 (+30),

– РСЗВ – 1017,

– засобів ППО – 721 (+1),

– літаків – 347,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),

– крилатих ракет – 1922,

– кораблів/катерів – 26,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 14 191 (+50),

– спеціальної техніки – 1735 (+4).

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.

  • 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
  • 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
  • 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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