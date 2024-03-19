Путін не дорахується майже 100 одиниць техніки. ЗСУ "стерли" ще один батальйон армії Росії
Російська армія втратила 840 солдатів та офіцерів, 99 одиниць техніки, а також 30 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 432 390 (+840),
– танків – 6819 (+10),
– бойових броньованих машин – 13 049 (+35),
– артилерійських систем – 10 698 (+30),
– РСЗВ – 1017,
– засобів ППО – 721 (+1),
– літаків – 347,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
– крилатих ракет – 1922,
– кораблів/катерів – 26,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 14 191 (+50),
– спеціальної техніки – 1735 (+4).
Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що розраховує схвалити законопроєкт про продовження допомоги Україні голосами меншості Демократичної партії.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.
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- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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