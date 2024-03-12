Путин не досчитается полка солдат и огромного количества единиц техники — статистика ВСУ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 910 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 910 солдат и офицеров, 84 единицы техники, а также 23 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 72 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 425 890 (+910),

— танков — 6747 (+8),

— боевых бронированных машин — 12 901 (+27),



— артиллерийских систем — 10 522 (+23),

— РСЗО — 1016,

— средств ПВО — 713 (+2),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8184 (+43),

— крылатых ракет — 1920 (+1),

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 870 (+44),

— специальной техники — 1691 (+5).