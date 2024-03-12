Путин не досчитается полка солдат и огромного количества единиц техники — статистика ВСУ
Российская армия потеряла 910 солдат и офицеров, 84 единицы техники, а также 23 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Утром военные заявляли о 72 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино, Вербового и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 425 890 (+910),
— танков — 6747 (+8),
— боевых бронированных машин — 12 901 (+27),
— артиллерийских систем — 10 522 (+23),
— РСЗО — 1016,
— средств ПВО — 713 (+2),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8184 (+43),
— крылатых ракет — 1920 (+1),
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 870 (+44),
— специальной техники — 1691 (+5).
- 1 марта 2024 года 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 марта спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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