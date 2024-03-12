Путін не дорахується полку солдатів та десятків одиниць техніки — статистика ЗСУ

Збройні Сили України "відмінусували" ще 910 російських окупантів за добу боїв на фронті

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 910 солдатів і офіцерів, 84 одиниці техніки, а також 23 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 72 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 425 890 (+910),

– танків – 6747 (+8),

– бойових броньованих машин – 12 901 (+27),



– артилерійських систем – 10 522 (+23),

– РСЗВ – 1016,

– засобів ППО – 713 (+2),

– літаків – 347,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43),

– крилатих ракет – 1920 (+1),

– кораблів/катерів – 26,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 870 (+44),

– спеціальної техніки – 1691 (+5).

1 березня 2024 року 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 березня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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