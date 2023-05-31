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Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана. Ранее СМИ писали, что он боится выезжать из РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 17:13
Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана. Ранее СМИ писали, что он боится выезжать из РФ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин не поедет на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после победы последнего на выборах. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, вместо диктатора на церемонии Эрдогана будет спикер нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин.

Инаугурация Эрдогана ожидается в субботу, 3 июня. 

Ранее российское диссидентское издание Верстка со ссылкой на источники сообщило, что Путин перестал выезжать за границу после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест как военного преступника.

Журналисты написали, что глава Кремля не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе из-за недавних атак беспилотников на Москву, и старается минимизировать риски для себя.

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей. 
  • Парламентская оппозиция Южно-Африканской Республики заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина, если тот прилетит в ЮАР на саммит лидеров БРИКС в августе 2023 года. 
  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

Читайте также: Москва. Беспилотники сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета

Дмитрий Гриниченко
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