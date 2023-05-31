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Путін не поїде на інавгурацію Ердогана. Раніше ЗМІ писали, що він боїться виїжджати із РФ

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 17:13
Путін не поїде на інавгурацію Ердогана. Раніше ЗМІ писали, що він боїться виїжджати із РФ - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін не поїде на інавгурацію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана після перемоги останнього на виборах. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, замість диктатора на церемонії Ердогана буде спікер нелегітимної Держдуми В'ячеслав Володін.

Інавгурація Ердогана очікується у суботу, 3 червня.

Раніше російське дисидентське видання Верстка з посиланням на джерела повідомило, що Путін перестав виїжджати за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордера на його арешт як військового злочинця.

Журналісти написали, що глава Кремля не почувається досить захищеним, зокрема через недавні атаки безпілотників на Москву, і намагається мінімізувати ризики для себе.

  • 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у співучасті у викраденні українських дітей.
  • Парламентська опозиція Південно-Африканської Республіки заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна, якщо той прилетить до ПАР на саміт лідерів БРІКС у серпні 2023 року.
  • Вранці 30 травня у Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

Читайте також: Москва. Безпілотники збивали неподалік Рубльовки та резиденції Путіна — карта нальоту

Дмитро Гриниченко
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