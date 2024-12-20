"Путин подтвердил присвоенное почетное звание". МИД сообщило о новых повреждениях в Киеве
В результате утренней атаки на Киев 20 декабря повреждения получили посольства шести стран. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"[Владимир] Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины почетное звание... В Киеве во время удара повреждения получили ряд посольств. Все эти посольства размещены в одном доме, который серьезно поврежден", – сказал Тихий.
Речь идет о посольствах Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, повреждены фрагменты потолков. Никто из иностранных дипломатов не пострадал.
Украинская сторона уже производит оценку повреждений и занимается их ликвидацией.
Тихий заявил, что это очередное "варварское" нападение со стороны России, ведь во всем мире атаки на международные учреждения считаются "красными линиями".
Также в МИД подтвердили, что есть повреждение костела Святого Николая, который является одним из самых выдающихся памятников архитектуры. Украина уже проинформировала партнеров об атаке и ее последствиях.
- Ночью 20 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Обломки упали в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар на площади 15 000 кв. м.
- Утром враг ударил ракетами, на местах попадания работали медики и спасатели.
- В КГВА сообщили, что враг атаковал Киев баллистическими ракетами, есть пострадавшие и погибший. Разрушения зафиксированы в нескольких районах города.
- В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО сбили все "Искандеры" и северокорейские ракеты над Киевом.