"Путин подтвердил присвоенное почетное звание". МИД сообщило о новых повреждениях в Киеве

В МИД заявили, что это очередное варварское нападение со стороны России

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В результате утренней атаки на Киев 20 декабря повреждения получили посольства шести стран. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"[Владимир] Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины почетное звание... В Киеве во время удара повреждения получили ряд посольств. Все эти посольства размещены в одном доме, который серьезно поврежден", – сказал Тихий.

Речь идет о посольствах Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, повреждены фрагменты потолков. Никто из иностранных дипломатов не пострадал.

Украинская сторона уже производит оценку повреждений и занимается их ликвидацией.

Тихий заявил, что это очередное "варварское" нападение со стороны России, ведь во всем мире атаки на международные учреждения считаются "красными линиями".

Также в МИД подтвердили, что есть повреждение костела Святого Николая, который является одним из самых выдающихся памятников архитектуры. Украина уже проинформировала партнеров об атаке и ее последствиях.