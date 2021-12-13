Путин пожаловался, что Украина так и не передала России зарубежные активы СССР
Президент России Владимир Путин пожаловался, что Украина до сих пор не передала России зарубежную собственность СССР, что якобы должна была сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга. Об этом он сказал в фильме "Россия. Новейшая история", передает российский Интерфакс.
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"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", – заявил Путин.
Он также пожаловался, что в определенных странах в ответ на претензии РФ на чужие зарубежные активы россиянам говорили самим разбираться с этой проблемой.
"В некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы", – сказал Путин.
Впоследствии Украина подтверждала свои обязательства по долгам СССР и неоднократно обращалась к РФ с просьбой предоставить данные о составе активов бывшего СССР, но так и не получила ответ.
- В 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что процесс распределения имущества после распада СССР не завершен, и у Украины есть законные претензии к РФ.
- В МИД РФ в ответ сообщили о готовности провести переговоры по этому вопросу только после компенсации Украиной $20 млрд советских долгов.
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