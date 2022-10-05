Путин рассчитывает на такие голоса, как Илон Маск — замглавы МИД Польши

Своими угрозами ядерным оружием российский диктатор Владимир Путин надеется запугать общественность. И такие люди, как бизнесмен Илон Маск, своими заявлениями помогают ему в этом. Об этом в интервью Rzeczpospolita сказал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, возможна ли ядерная эскалация со стороны Путина, он ответил: "В основном это желание вызывает разногласия и усиливает страх в общественной мотивации. Владимир Путин надеется на такие голоса, как Илон Маск, призывающие разделить территории Украины. Цель этой угрозы в том, чтобы мы это обсуждали, чтобы наши слушатели и зрители испугались угрозы", – сказал Пшидач.

Он, также как представители США, сказал, что Польша не отмечает каких-либо действий со стороны России, которые предвещали бы серьезную эскалацию "в течение нескольких часов или дней".

"Однако попытка Путина раскачать лодку будет продолжаться всю зиму. Путин надеется, что мы испугались и разделимся", – добавил замминистра.

Маск 3 октября в серии постов в Twitter якобы для достижения мира предложил Украине капитулировать и сдать России Крым. Президент Владимир Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.

Бизнесмена раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, экс-посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.

Миллиардер заверяет президента Владимира Зеленского, что все еще поддерживает Украину.

Читайте также: Путин шантажирует ядерным оружием, а Маск попался на эту удочку — министр обороны Литвы

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.