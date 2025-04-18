"Путин уважает только американцев". Климкин о том, почему Киев не может отказаться от США

Диктатор "прекрасно понимает", какой мощью обладают американцы и какой — европейцы, заметил экс-глава МИД

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Украина не сможет отказаться от США, поскольку российский диктатор Владимир Путин уважает только американцев, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом он рассказал в новом выпуске видеоформата LIGA.net "Клімкін пояснює".

"Кстати, если мы с вами начали [говорить о] Ближнем Востоке, то там уже длительное время понимают, что у них должна быть своя логика и архитектура безопасности. Конечно, с американским влиянием, но без полного полагания на американцев. Они поняли, что полагаться на них – это такая скверная история", – рассказал эксперт.

По словам Климкина, в каком-то смысле украинцы сейчас проходят этот же этап. В то же время он подчеркнул, что Украина зависима от Штатов и не может от них отказаться.

"Поскольку есть люди, которые говорят: "Да пошлем американцев на три буквы или какие-нибудь другие. Будем с Европой – они крутые, [будет] их помощь, идем дальше". Эта история в сегодняшних реалиях не прокатит – просто потому, что Путин уважает только американцев", – рассказал экс-министр.

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Климкин добавил, что диктатор "прекрасно понимает", какой мощью обладают американцы и какой — европейцы.

Он отметил: "Если европейцы вместе с нами станут крутыми в какой-то момент – в чем я очень сомневаюсь, к сожалению, должен честно сказать, – тогда будет другая история".

Также эксперт подчеркнул, что необходимо прекратить рассматривать действия американской администрации с точки зрения того, что она на стороне Украины.

"Прекратите думать о сегодняшней администрации как о предыдущей – это две совершенно разные истории", – подытожил Климкин.