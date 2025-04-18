"Путин уважает только американцев". Климкин о том, почему Киев не может отказаться от США
Украина не сможет отказаться от США, поскольку российский диктатор Владимир Путин уважает только американцев, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом он рассказал в новом выпуске видеоформата LIGA.net "Клімкін пояснює".
"Кстати, если мы с вами начали [говорить о] Ближнем Востоке, то там уже длительное время понимают, что у них должна быть своя логика и архитектура безопасности. Конечно, с американским влиянием, но без полного полагания на американцев. Они поняли, что полагаться на них – это такая скверная история", – рассказал эксперт.
По словам Климкина, в каком-то смысле украинцы сейчас проходят этот же этап. В то же время он подчеркнул, что Украина зависима от Штатов и не может от них отказаться.
"Поскольку есть люди, которые говорят: "Да пошлем американцев на три буквы или какие-нибудь другие. Будем с Европой – они крутые, [будет] их помощь, идем дальше". Эта история в сегодняшних реалиях не прокатит – просто потому, что Путин уважает только американцев", – рассказал экс-министр.
Климкин добавил, что диктатор "прекрасно понимает", какой мощью обладают американцы и какой — европейцы.
Он отметил: "Если европейцы вместе с нами станут крутыми в какой-то момент – в чем я очень сомневаюсь, к сожалению, должен честно сказать, – тогда будет другая история".
Также эксперт подчеркнул, что необходимо прекратить рассматривать действия американской администрации с точки зрения того, что она на стороне Украины.
"Прекратите думать о сегодняшней администрации как о предыдущей – это две совершенно разные истории", – подытожил Климкин.
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