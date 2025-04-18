"Путін поважає лише американців". Клімкін розкрив, чому Україна не може відмовитися від США
Україна не зможе відмовитися від США, оскільки російський диктатор Володимир Путін поважає лише американців, заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він розповів у новому випуску відеоформату LIGA.net "Клімкін пояснює".
"До речі, якщо ми з вами почали [говорити про] Близький Схід, то там вже тривалий час розуміють, що у них має бути своя логіка й архітектура безпеки. Звичайно, з американським впливом, але без повного покладання на американців. Вони зрозуміли, що покладатися на них – це така кепська історія", – розповів експерт.
За словами Клімкіна, у якомусь сенсі українці зараз проходять цей самий етап. Водночас він наголосив, що Україна залежна від Штатів та не може від них відмовитися.
"Оскільки є люди, які кажуть: "Та пошлемо американців на три літери чи якісь інші. Будемо з Європою – вони круті, [буде] їх допомога, йдемо далі". Ця історія в сьогоднішніх реаліях не прокотить – просто тому, що Путін поважає тільки американців", – розповів ексміністр.
Клімкін додав, що диктатор "прекрасно розуміє", яку потугу мають американці та яку — європейці.
Він зауважив: "Якщо європейці разом з нами стануть крутими в якийсь момент – в чому я дуже сумніваюсь, на жаль, маю чесно сказати, – тоді буде інша історія".
Також експерт наголосив, що необхідно припинити розглядати дії сьогоднішньої американської адміністрації з погляду того, що вона на боці України.
"Припиніть думати про сьогоднішню адміністрацію як про попередню – це дві абсолютно різні історії", – підсумував Клімкін.
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