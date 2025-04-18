"Путін поважає лише американців". Клімкін розкрив, чому Україна не може відмовитися від США

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Україна не зможе відмовитися від США, оскільки російський диктатор Володимир Путін поважає лише американців, заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він розповів у новому випуску відеоформату LIGA.net "Клімкін пояснює".

"До речі, якщо ми з вами почали [говорити про] Близький Схід, то там вже тривалий час розуміють, що у них має бути своя логіка й архітектура безпеки. Звичайно, з американським впливом, але без повного покладання на американців. Вони зрозуміли, що покладатися на них – це така кепська історія", – розповів експерт.

За словами Клімкіна, у якомусь сенсі українці зараз проходять цей самий етап. Водночас він наголосив, що Україна залежна від Штатів та не може від них відмовитися.

"Оскільки є люди, які кажуть: "Та пошлемо американців на три літери чи якісь інші. Будемо з Європою – вони круті, [буде] їх допомога, йдемо далі". Ця історія в сьогоднішніх реаліях не прокотить – просто тому, що Путін поважає тільки американців", – розповів ексміністр.

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Клімкін додав, що диктатор "прекрасно розуміє", яку потугу мають американці та яку — європейці.

Він зауважив: "Якщо європейці разом з нами стануть крутими в якийсь момент – в чому я дуже сумніваюсь, на жаль, маю чесно сказати, – тоді буде інша історія".

Також експерт наголосив, що необхідно припинити розглядати дії сьогоднішньої американської адміністрації з погляду того, що вона на боці України.

"Припиніть думати про сьогоднішню адміністрацію як про попередню – це дві абсолютно різні історії", – підсумував Клімкін.