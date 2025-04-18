Клімкін: Для Трампа важливо побудувати нову якість відносин із сьогоднішньою Росією
Для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа важливо побудувати нову якість відносин із Росією, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.
Клімкін, коментуючи манеру Трампа вести перемовини, розповів, що його друг зі США порівнює стиль команди американського президента з переговорами у сфері нерухомості.
"Ну, є реально Трамп, є його друг Стів Віткофф [спеціальний посланник президента США], і вони ведуть переговори, як стосовно якоїсь справи. От побудуємо там, відсічемо там. А тут має бути якась дипломатія", – сказав колишній глава МЗС.
По-друге, за словами Клімкіна, для Трампа важливо побудувати нову якість відносин із сьогоднішньою Росією, не з тією, яка буде в майбутньому, а саме сьогоднішньою.
"Він вважає, що це критична історія для того, щоб у Путіна був якийсь маневр. А хоче він йому дати цей маневр для того, щоб подивитися, а що далі буде з Китаєм", – сказав дипломат.
Він вважає, що в Білому домі пріоритети – це Китай, Далекий Схід і, можливо, Близький Схід.
"У принципі, ми не бачимося там ані першим, ані другим пріоритетом. І за цей час це не змінилося. Думаю, що й третім пріоритетом нас теж не вважають, як і не вважають, до речі, і Європу. І якщо це так, то і Трамп, і частина людей навколо нього бачать нас у цих переговорах скоріше як проблему, а не частину рішення. І тим більше не рішення", – пояснив Клімкін.
На його думку, все, що говорять у США необхідно інтерпретувати, виходячи з того, що важливо для Трампа. Дипломат додав, що американський президент хоче вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним щодо контролю над стратегічним озброєнням.
- 30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню та пригрозив новими митами.
- Проте з того часу Штати не вводили нових обмежень проти РФ. Водночас 12 квітня Трамп на рік продовжив режим санкцій щодо Москви, введений ще за Байдена.
- 14 квітня Трамп відповів, що він уже запровадив санкції проти Росії, коли його запитали, чи розглядає він додаткові обмеження щодо Москви після її удару по Сумах.
- 17 квітня Трамп заявив, що цього тижня очікує на російську відповідь стосовно перемир'я у війні проти України.