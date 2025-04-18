Клімкін: Для Трампа важливо побудувати нову якість відносин із сьогоднішньою Росією

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа важливо побудувати нову якість відносин із Росією, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Клімкін, коментуючи манеру Трампа вести перемовини, розповів, що його друг зі США порівнює стиль команди американського президента з переговорами у сфері нерухомості.

"Ну, є реально Трамп, є його друг Стів Віткофф [спеціальний посланник президента США], і вони ведуть переговори, як стосовно якоїсь справи. От побудуємо там, відсічемо там. А тут має бути якась дипломатія", – сказав колишній глава МЗС.

По-друге, за словами Клімкіна, для Трампа важливо побудувати нову якість відносин із сьогоднішньою Росією, не з тією, яка буде в майбутньому, а саме сьогоднішньою.

"Він вважає, що це критична історія для того, щоб у Путіна був якийсь маневр. А хоче він йому дати цей маневр для того, щоб подивитися, а що далі буде з Китаєм", – сказав дипломат.

Він вважає, що в Білому домі пріоритети – це Китай, Далекий Схід і, можливо, Близький Схід.

"У принципі, ми не бачимося там ані першим, ані другим пріоритетом. І за цей час це не змінилося. Думаю, що й третім пріоритетом нас теж не вважають, як і не вважають, до речі, і Європу. І якщо це так, то і Трамп, і частина людей навколо нього бачать нас у цих переговорах скоріше як проблему, а не частину рішення. І тим більше не рішення", – пояснив Клімкін.

На його думку, все, що говорять у США необхідно інтерпретувати, виходячи з того, що важливо для Трампа. Дипломат додав, що американський президент хоче вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним щодо контролю над стратегічним озброєнням.