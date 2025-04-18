Климкин: Для Трампа важно построить новое качество отношений с сегодняшней Россией
Для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа важно построить новое качество отношений с Россией, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.
Климкин, комментируя манеру Трампа вести переговоры, рассказал, что его друг из США сравнивает стиль команды американского президента с переговорами по недвижимости.
"Ну, есть реально Трамп, есть его друг Стив Уиткофф [специальный посланник президента США], и они ведут переговоры, как в отношении какого-то дела. Вот построим там, отсечем там. А здесь должна быть какая-то дипломатия", – сказал бывший глава МИД.
Во-вторых, по словам Климкина, для Трампа важно построить новое качество отношений с сегодняшней Россией, не с той, которая будет в будущем, а именно сегодняшней.
"Он считает, что это критическая история для того, чтобы у Путина был какой-то манёвр. А хочет он ему дать этот манёвр для того, чтобы посмотреть, что дальше будет с Китаем", — сказал дипломат.
Он считает, что в Белом доме приоритеты – это Китай, Дальний Восток и, возможно, Ближний Восток.
"В принципе, мы не видимся там ни первым, ни вторым приоритетом. И за это время это не изменилось. Думаю, что и третьим приоритетом нас тоже не считают, как и не считают, кстати, и Европу. И если это так, то и Трамп, и часть людей вокруг него видят нас в этих переговорах скорее как проблему, а не часть решения. И тем более не решение", – объяснил Климкин.
По его мнению, все, что говорят в США, необходимо интерпретировать, исходя из того, что важно для Трампа. Дипломат добавил, что американский президент хочет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по контролю над стратегическим вооружением.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня и пригрозил новыми пошлинами.
- Однако с тех пор Штаты не вводили новые ограничения против РФ. В то же время 12 апреля Трамп на год продлил режим санкций в отношении Москвы, введенный еще при Байдене.
- 14 апреля Трамп ответил, что он уже ввел санкции против России, когда его спросили, рассматривает ли он дополнительные ограничения для Москвы после ее удара по Сумам.
- 17 апреля Трамп заявил, что на этой неделе ожидает российского ответа на перемирие в войне против Украины.