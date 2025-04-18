Климкин: Для Трампа важно построить новое качество отношений с сегодняшней Россией

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа важно построить новое качество отношений с Россией, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Климкин, комментируя манеру Трампа вести переговоры, рассказал, что его друг из США сравнивает стиль команды американского президента с переговорами по недвижимости.

"Ну, есть реально Трамп, есть его друг Стив Уиткофф [специальный посланник президента США], и они ведут переговоры, как в отношении какого-то дела. Вот построим там, отсечем там. А здесь должна быть какая-то дипломатия", – сказал бывший глава МИД.

Во-вторых, по словам Климкина, для Трампа важно построить новое качество отношений с сегодняшней Россией, не с той, которая будет в будущем, а именно сегодняшней.

"Он считает, что это критическая история для того, чтобы у Путина был какой-то манёвр. А хочет он ему дать этот манёвр для того, чтобы посмотреть, что дальше будет с Китаем", — сказал дипломат.

Он считает, что в Белом доме приоритеты – это Китай, Дальний Восток и, возможно, Ближний Восток.

"В принципе, мы не видимся там ни первым, ни вторым приоритетом. И за это время это не изменилось. Думаю, что и третьим приоритетом нас тоже не считают, как и не считают, кстати, и Европу. И если это так, то и Трамп, и часть людей вокруг него видят нас в этих переговорах скорее как проблему, а не часть решения. И тем более не решение", – объяснил Климкин.

По его мнению, все, что говорят в США, необходимо интерпретировать, исходя из того, что важно для Трампа. Дипломат добавил, что американский президент хочет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по контролю над стратегическим вооружением.