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13.06.2019, 06:21

Путин вспомнил об "одном народе", "русофобии" и Зеленском

Путин вспомнил об "одном народе", "русофобии" и Зеленском - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

"Новое руководство Украины, надеюсь, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений", - заявил президент РФ

"Неизбежно" восстановление отношений между "частями одного народа", между Украиной и Россией. Так считает президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин, который надеется, что новое руководство в Киеве будет "действовать энергично" в этом направлении

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами", - сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

Российский лидер предположил, что у "политических элит прошлого" из Украины "нажитые за счет украинского народа капиталы хранятся где-то за рубежом". "От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - вывел он.

Путин добавил, что команда президента Владимира Зеленского не станет прикрываться "русофобскими измышлениями и идеями", решая "внутренние проблемы".

Недавний опрос в РФ показал, что 27% россиян хотят, чтобы вся Луганская и Донецкая области были оккупированы Россией (или, как это звучит в вопросе, "стали частью РФ"). Глава МИД Павел Климкин считает, что будущие вердикты трибуналов вынудят Кремль сесть за стол переговоров по Крыму.

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Теги: владимир путин, война в донбассе, пропаганда
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