Путин встретится с Эрдоганом в Турции после возвращения с Олимпиады в Пекине – МИД Турции
Президент России Владимир Путин посетит Турцию для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после возвращения с Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ранее сегодня, комментируя возможное вторжение российских войск в Украину, Эрдоган заявил, что пригласил Путина посетить Турцию.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин "с благодарностью принял это приглашение", сообщает ТАСС. "Они условились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", – сказал Песков.
Дата еще не назначена, но министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня журналистам, что Кремль проинформировал его о том, что это произойдет после возвращения Путина с Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля.
В начале февраля Эрдоган планирует приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.
- 19 января Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.
- 26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что на данный момент неизвестно, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но он может начать военную операцию в середине февраля, после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.
Комментарии