Путин встретится с Эрдоганом в Турции после возвращения с Олимпиады в Пекине – МИД Турции

Президент России Владимир Путин посетит Турцию для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после возвращения с Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сообщает CNN.

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Ранее сегодня, комментируя возможное вторжение российских войск в Украину, Эрдоган заявил, что пригласил Путина посетить Турцию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин "с благодарностью принял это приглашение", сообщает ТАСС. "Они условились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", – сказал Песков.

Дата еще не назначена, но министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня журналистам, что Кремль проинформировал его о том, что это произойдет после возвращения Путина с Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

В начале февраля Эрдоган планирует приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

19 января Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что на данный момент неизвестно, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но он может начать военную операцию в середине февраля, после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

Вадим Ребрина

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