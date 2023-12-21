Пять часов в воздухе и разведка на расстоянии более 100 км: В ГУР показали БпАК PD-2

Фото: Главное управление разведки МО

Подразделение аэроразведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины получило от Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" беспилотный комплекс PD-2 отечественного производства. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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По данным разведки, комплекс состоит из двух самолетов и оснащенной собственным питанием и связью наземной станции управления, которая интегрирована в микроавтобус высокой проходимости.

В ГУР отметили, что это позволяет значительно быстрее разворачивать и сворачивать БпАК и дает возможность быстро менять местоположение, что "в прямом смысле спасает жизни операторов от вражеских контрударов".





Беспилотный комплекс PD-2 – это украинская высокотехнологичная и надежная система, с ее помощью разведчики могут работать "на серьезной глубине, обеспечивать артиллеристов координатами целей и корректировать их огонь", отметили в ГУР.

Фото: Главное управление разведки МО

Фото: Главное управление разведки МО

Командир разведывательного подразделения ГУР МО "Рубен" отметил, что самое главное в этом комплексе – это "способность работать в условиях активного подавления средствами РЭБ". По словам военного, БпАК PD-2 способен проводить разведку на расстоянии более 100 км.

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"Во время обороны Киева мы летали на аналогичном комплексе на 95 км от точки старта. И в воздухе он может находиться более 5 часов: это означает, что PD-2 за один полет может закрыть потребности не одного артиллерийского расчета", – сказал он.

Фото: Главное управление разведки МО

Военный с позывным "Ози", который уже восьмой год служит аэроразведчиком, рассказал, что в их группе они "никогда не считали уничтоженные цели".



"Это не соревнование – просто огромное желание их сжечь", – подчеркнул он.



В ГУР добавили, что БПАК PD-2 приобрели волонтеры за 25 709 801,13 грн донатов благотворителей.

Фото: Главное управление разведки МО

19 декабря 2023 года в Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Появились фото и видео полета украинского "шахеда". Это дрон-камикадзе AQ 400 Scythe.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифра, есть производители, которые сделали соответствующий продукт.

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