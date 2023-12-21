П'ять годин у повітрі та розвідка на відстані понад 100 км: У ГУР показали новітній БпАК PD-2
Фото: Головне управління розвідки МО

Підрозділ аеророзвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержав від Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" безпілотний комплекс PD-2 вітчизняного виробництва. Про це повідомила пресслужба ГУР.

За даними розвідки, комплекс складається з двох літаків та оснащеної власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована в мікроавтобус високої прохідності.

У ГУР наголосили, що це дозволяє значно швидше розгортати та згортати БпАК та дає можливість швидко змінювати місце розташування, що "в прямому сенсі рятує життя операторів від ворожих контрударів".

Фото: Головне управління розвідки МО
 
Безпілотний комплекс PD-2 ― це українська високотехнологічна та надійна система, з її допомогою розвідники можуть працювати "на серйозній глибині, забезпечувати артилеристів координатами цілей та коригувати їхній вогонь", наголосили в ГУР.

Фото: Головне управління розвідки МО
Фото: Головне управління розвідки МО
Фото: Головне управління розвідки МО
Фото: Головне управління розвідки МО

Командир розвідувального підрозділу ГУР МО "Рубен" зауважив, що найголовніше в цьому комплексі — це "здатність працювати в умовах активного подавлення засобами РЕБ". За словами військового, БпАК PD-2 здатний проводити розвідку на відстані понад 100 км.

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"Під час оборони Києва ми літали на аналогічному комплексі на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад 5 годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку", — сказав він.

Фото: Головне управління розвідки МО
Фото: Головне управління розвідки МО

Військовий із позивним "Озі", який вже восьмий рік служить аеророзвідником, розповів, що у їхній групі вони "ніколи не рахували знищені цілі".
 
"Це не змагання — просто є величезне бажання їх спалити", – наголосив він.
 
У ГУР додали, що БпАК PD-2 придбали волонтери за 25 709 801,13 грн донатів благодійників.

Фото: Головне управління розвідки МО
Фото: Головне управління розвідки МО
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