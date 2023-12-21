П'ять годин у повітрі та розвідка на відстані понад 100 км: У ГУР показали новітній БпАК PD-2

Фото: Головне управління розвідки МО

Підрозділ аеророзвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержав від Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" безпілотний комплекс PD-2 вітчизняного виробництва. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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За даними розвідки, комплекс складається з двох літаків та оснащеної власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована в мікроавтобус високої прохідності.

У ГУР наголосили, що це дозволяє значно швидше розгортати та згортати БпАК та дає можливість швидко змінювати місце розташування, що "в прямому сенсі рятує життя операторів від ворожих контрударів".





Безпілотний комплекс PD-2 ― це українська високотехнологічна та надійна система, з її допомогою розвідники можуть працювати "на серйозній глибині, забезпечувати артилеристів координатами цілей та коригувати їхній вогонь", наголосили в ГУР.

Фото: Головне управління розвідки МО

Фото: Головне управління розвідки МО

Командир розвідувального підрозділу ГУР МО "Рубен" зауважив, що найголовніше в цьому комплексі — це "здатність працювати в умовах активного подавлення засобами РЕБ". За словами військового, БпАК PD-2 здатний проводити розвідку на відстані понад 100 км.

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"Під час оборони Києва ми літали на аналогічному комплексі на 95 км від точки старту. І в повітрі він може перебувати понад 5 годин: це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку", — сказав він.

Фото: Головне управління розвідки МО

Військовий із позивним "Озі", який вже восьмий рік служить аеророзвідником, розповів, що у їхній групі вони "ніколи не рахували знищені цілі".



"Це не змагання — просто є величезне бажання їх спалити", – наголосив він.



У ГУР додали, що БпАК PD-2 придбали волонтери за 25 709 801,13 грн донатів благодійників.

Фото: Головне управління розвідки МО

19 грудня 2023 року в Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

З'явилися фото та відео польоту українського "шахеда". Це дрон-камікадзе AQ 400 Scythe.

Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.

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