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Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 11 июня

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 18:59
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 11 июня - Фото
Фото - Стас Юрченко

1. В ВСУ перечислили взрывоопасные предметы, которые несет наводнение в Черное море. В Черное море вынесло кучи мусора с разными взрывоопасными предметами, которые вымыло с вражеских позиций после подрыва россиянами Каховской ГЭС, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

2. Оккупанты переводят войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское – Маляр. "Противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии", – написала заместитель министра.

3. Бойцы 68 бригады заявили об освобождении Благодатного – видео. "Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах", – сообщили в бригаде. Военные добавили, что в ходе операции удалось взять в плен российских военных. Генштаб ВСУ и Минобороны пока не подтверждали освобождение Благодатного.

4. Трамп будет избираться в президенты США даже если его посадят – Politico. Бывший президент США Дональд Трамп намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, даже если он будет к тому времени осужден судом. Законодательство США не ограничивает для отбывающих наказание участие в выборах президента, если такой запрет не будет прямо сформулирован решением суда. 

5. Россияне обстреляли лодку с эвакуированными в Херсонской области, шестеро ранены – Ермак. Оккупанты открыли огонь "в спины гражданским", сообщил Ермак. По его словам, шесть человек получили ранения, добрались до Херсона и были госпитализированы. Врачи борются за жизнь раненых.

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Сергей Бережной
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