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П'ять головних новин світу та України на 19:00 11 червня

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 18:59
П'ять головних новин світу та України на 19:00 11 червня - Фото
Фото - Стас Юрченко

1. У ЗСУ перелічили вибухонебезпечні предмети, які несе повінь у Чорне море. У Чорне море винесло купи сміття з різними вибухонебезпечними предметами, які вимило з ворожих позицій після підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомила речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

2. Окупанти переводять війська з Херсонського напрямку на Запорізький і Бахмутський – Маляр. "Противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, насамперед підрозділи морської піхоти, повітрянодесантних військ та 49 армії", – написала заступник міністра.

3. Бійці 68 бригади заявили про звільнення Благодатного – відео. "Загарбники чинили опір до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", – повідомили у бригаді. Військові додали, що під час операції вдалося взяти в полон російських військових. Генштаб ЗСУ та Міноборони поки що не підтверджували звільнення Благодатного.

4. Трамп обиратиметься у президенти навіть якщо його посадять – Politico. Колишній президент США Дональд Трамп має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році, навіть якщо його буде на той час засуджено судом. Законодавство США не обмежує для тих, хто відбуває покарання, участь у виборах президента, якщо така заборона не буде прямо сформульована рішенням суду.

5. Росіяни обстріляли човен з евакуйованими на Херсонщині, шестеро поранено – Єрмак. Окупанти відкрили вогонь "у спини цивільним", повідомив Єрмак. За його словами, шестеро людей отримали поранення, дісталися Херсона і були госпіталізовані. Лікарі виборюють життя поранених.

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Сергій Бережний
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