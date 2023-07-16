Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 16 июля

1. В Крыму неспокойно: оккупанты заявили об "атаке беспилотников" на Севастополь – видео. Российские оккупанты заявили об "атаке беспилотников" на Севастополь, а в сети появились видео якобы из города, на которых слышны стрельба и взрывы.

2. Стратком подтвердил уничтожение ракетного склада оккупантов в Юбилейном Луганской области. Военные подтвердили, что взрывы в Луганской области, о которых сообщалось ранее, связаны с уничтожением склада ракетного вооружения российских оккупантов.

3. Из Одессы вышло последнее судно в рамках зернового коридора. 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, срок которой истекает завтра. Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 рапса в Нидерланды.

4. На Купянском направлении обострение, оккупанты наступают, ВСУ в обороне – Минобороны. Российские оккупанты второй день активно наступают на Купянском направлении Харьковской области, ВСУ держат оборону, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. В то же время на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед.

5. Азербайджан обвинил Россию в нарушении союзнической декларации. МИД Азербайджана заявил, что Россия нарушает союзническую декларацию между двумя странами, после того как МИД РФ позволил себе прокомментировать признание Арменией Карабаха частью территории Азербайджана.

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