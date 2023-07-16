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Стратком подтвердил уничтожение ракетного склада оккупантов в Юбилейном Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 16:14
Стратком подтвердил уничтожение ракетного склада оккупантов в Юбилейном Луганской области - Фото
Вид на взрыв склада боеприпасов под Луганском (Фото - Стратком)

Стратком ВСУ подтвердил, что взрывы в Луганской области, о которых сообщалось ранее, связаны с уничтожением склада ракетного вооружения российских оккупантов. 

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Как заявил Стратком, Силы обороны Украины уничтожили склад ракетного вооружения россиян во временно оккупированном Юбилейном Луганской области. 

Утром 16 июля появились многочисленные фото и видео взрывов и детонаций на объекте в районе Луганска.  

Сергей Бережной
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