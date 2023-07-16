Стратком подтвердил уничтожение ракетного склада оккупантов в Юбилейном Луганской области

Стратком ВСУ подтвердил, что взрывы в Луганской области, о которых сообщалось ранее, связаны с уничтожением склада ракетного вооружения российских оккупантов.

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Как заявил Стратком, Силы обороны Украины уничтожили склад ракетного вооружения россиян во временно оккупированном Юбилейном Луганской области.

Утром 16 июля появились многочисленные фото и видео взрывов и детонаций на объекте в районе Луганска.

За последние месяцы в Луганске несколько раз произошли подобные взрывы. В последний раз о них сообщалось в первой половине июня.

16 июля оккупанты сообщили также об "атаке дронов" на Севастополь в Крыму.

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