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Стратком підтвердив знищення ракетного складу окупантів у Ювілейному Луганській області.

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 16:14
Стратком підтвердив знищення ракетного складу окупантів у Ювілейному Луганській області. - Фото
Вид на вибух складу боєприпасів під Луганськом (Фото - Стратком)

Стратком ЗСУ підтвердив, що вибухи в Луганській області, про які повідомлялося раніше, пов'язані зі знищенням складу ракетного озброєння російських окупантів.

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Як заявив Стратком, Сили оборони України знищили склад ракетного озброєння росіян у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області.

Вранці 16 липня з'явилися численні фото та відео вибухів та детонацій на об'єкті в районі Луганська.

Сергій Бережний
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