Стратком підтвердив знищення ракетного складу окупантів у Ювілейному Луганській області.

Стратком ЗСУ підтвердив, що вибухи в Луганській області, про які повідомлялося раніше, пов'язані зі знищенням складу ракетного озброєння російських окупантів.

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Як заявив Стратком, Сили оборони України знищили склад ракетного озброєння росіян у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області.

Вранці 16 липня з'явилися численні фото та відео вибухів та детонацій на об'єкті в районі Луганська.

За останні місяці в Луганську кілька разів сталися такі вибухи. Востаннє про них повідомлялося у першій половині червня.

16 липня окупанти повідомили також про "атаку дронів" на Севастополь у Криму.

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