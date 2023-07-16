Стратком підтвердив знищення ракетного складу окупантів у Ювілейному Луганській області.
16.07.2023, 16:14
Вид на вибух складу боєприпасів під Луганськом (Фото - Стратком)
Стратком ЗСУ підтвердив, що вибухи в Луганській області, про які повідомлялося раніше, пов'язані зі знищенням складу ракетного озброєння російських окупантів.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Як заявив Стратком, Сили оборони України знищили склад ракетного озброєння росіян у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області.
Вранці 16 липня з'явилися численні фото та відео вибухів та детонацій на об'єкті в районі Луганська.
- За останні місяці в Луганську кілька разів сталися такі вибухи. Востаннє про них повідомлялося у першій половині червня.
- 16 липня окупанти повідомили також про "атаку дронів" на Севастополь у Криму.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі