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П'ять головних новин світу та України на 19:00 16 липня

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 18:59
П'ять головних новин світу та України на 19:00 16 липня - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. У Криму неспокійно: окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь – відео. Російські окупанти заявили про "атаку безпілотників" на Севастополь, а в мережі з'явилися відео нібито з міста, на яких чути стрілянину та вибухи.

2. Стратком підтвердив знищення ракетного складу окупантів у Ювілейному Луганській області. Військові підтвердили, що вибухи в Луганській області, про які повідомлялося раніше, пов'язані зі знищенням складу ракетного озброєння російських окупантів.

3. З Одеси вийшло останнє судно у рамках зернового коридору. 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає завтра. Турецький балкер TQ Samsun повинен доставити 23 500 тонн кукурудзи та 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів.

4. На Куп'янському напрямі загострення, окупанти наступають, ЗСУ в обороні – Міноборони. Російські окупанти другий день активно наступають на Куп'янському напрямі Харківської області, ЗСУ тримають оборону, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються вперед.

5. Азербайджан звинуватив Росію у порушенні союзницької декларації. МЗС Азербайджану заявило, що Росія порушує союзницьку декларацію між двома країнами, після того, як МЗС РФ дозволило собі прокоментувати визнання Вірменією Карабаху частиною території Азербайджану.

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Сергій Бережний
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